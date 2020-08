Guild Wars 2: End of Dragons aangekondigd

Cantha here we come! In 2021 is het dan eindelijk zo ver; Guild Wars 2 spelers kunnen nostalgisch terug gaan naar voor velen de meest favoriete expansion van Guild Wars: Prophecies. Dit maal heet de expansion niet Factions, maar End of Dragons.

In maart 2020 kondigde ArenaNet en de ontwikkelaars al aan dat een nieuwe expansion in ontwikkeling is. Gister, toen Guild Wars 2 haar 8 jarige bestaan vierde, werd deze derde uitbreiding aangekondigd met een teaser onder de naam: End of Dragons. Hierin krijgen we een idee van de verhaallijn, evenals een oude bekende te zien.

Factions 2

Toen Guild Wars: Factions uitkwam, was het aan spelers om naar een nieuw continent te gaan: Cantha. Dit continent is gebaseerd op een boel Aziatische tempels, culturen en oude architecturen. De uitbreiding werd omarmd als degene met het tofste gebied. Dit was toen tevens de eerste echte uitbreiding voor de game, waarna Nightfall volgde. Nightfall hebben we qua gebied al gehad onder de naam Path of Fire. Nu is het tijd voor End of Dragons om Factions te vervolgen.

Shiro Tagachi had een virusuitbraak over het land verspreid en wilde niks anders dan op de troon zitten die hij eerst beschermde met zijn leven. Shiro vermoorde en verraadde de Emperor die hij altijd beschermde. Hij bouwde zijn eigen leger onder de naam Shiro’Ken en verspreid een virus over het land. Uit dit virus kwam een welbekend enemy type: The Afflicted. Uiteindelijk is het aan ons om hem te vermoorden. Dat bleek moeilijker dan gedacht, want Shiro had eerder al eens moeten dealen met de dood en had bewezen weer tot leven kunnen komen.

Van Shiro naar Hero

Ja, shit, wat nu? Iedereen die Naruto gezien heeft wat dat ‘sealen’ een effectieve tactiek is om iemand zijn of haar ziel vast te zetten in een buitenaards domein, om daar nooit meer uit te kunnen komen. Dit doen wij met de hulp van Kuunavang, een mythologische draak die wij eerst moeten tegenhouden, omdat deze draak ook onder invloed is van Shiro. Eenmaal bij de laatste confrontatie met Shiro, met Kuunavang aan onze zijde, lukt het ons om hem voor eens en altijd te stoppen. Cantha heeft jaren nodig om over deze crisis heen te komen.

Waarom ‘Factions’?

Factions is een aparte naam voor een expansion die draait om het stoppen van een halve god, waarom dan deze naam? Nou, Cantha bestaat niet alleen uit sloppenwijken en tempels. Nee, sterker nog, er zijn 2 factions die met elkaar in oorlog zijn. Om bij Kuunavang te komen moeten wij ons een weg banen door de gebieden in deze factions. De Kurzick en de Luxons zijn al jaren met elkaar in oorlog. De Kurzicks hebben een oud en vrij eng bos ter beschikking, terwijl de Luxons in de ‘Jade Sea’ leven als nomaden op grote schildpadden.

Nu, 250+ jaar later, gaan we dus terug naar dit gebied. Dit zal waarschijnlijk met de Deep Sea Dragon te maken hebben. Een draak waar we in Cantha bij probeerde te komen, alhoewel dit nooit echt gelukt is. Kuunavang lijkt terug te zijn, wat voor fans écht een toffe ervaring zal zijn. Kunnen wij deze laatste draken redden of stoppen? Ben jij benieuwd?

Guild Wars 2: End of Dragons zal in 2021 verschijnen, kijk jij er naar uit? Laat het ons weten!