LEC play-offs weekend morgen van start

Het is play-offs tijd in de LEC summer split! Nog zeven games te gaan tot de finale van de summer split. Zes teams zijn nog in de race om de felbegeerde titel te winnen en een ticket naar Worlds 2020 te bemachtigen. En dit jaar hebben de teams geluk. Europa heeft vier tickets gekregen voor Worlds 2020. Vier van de zes teams hebben de kans hun seizoen te verlengen en mogen naar China om te presteren.

De LEC play-offs format is iets wat simpeler dan die van onze rivalen in de LCS. We beginnen morgenavond met de game Schalke 04 en SK Gaming in de loser’s bracket. Wanneer je verliest in de loser’s bracket ben je direct uitgeschakeld voor play-offs en je kansen op de titel en Worlds 2020. Schalke 04 is al zeven games op rij ongeslagen terwijl SK Gaming wel van Rogue en Mad Lions wist te winnen maar verloor van G2 Esports en Fnatic. Kan Schalke 04 hun winstreak doorzetten in play-offs? Of gaat SK Gaming roet in het eten gooien? Hoe dan ook we kunnen een zeer spannende eerste game krijgen in de play-offs.

Maar niet alleen de eerste game van de LEC summer split play-offs is spannend. Alle teams in de play-offs zijn inmiddels goed aan elkaar gewaagd. Nummer één Rogue van de reguliere split heeft Fnatic uitgekozen als hun tegenstander in de eerste ronde. Hierdoor is MAD Lions gekoppeld aan G2 Esports voor hun eerste ronde. Ondanks de nummer één en twee positie hebben we wat twijfelachtige games gezien van Rogue en MAD Lions. G2 Esports en Fnatic kwamen in de laatste paar games weer goed in vorm. De vier teams spelen in de winner’s bracket en dat betekent bij verlies nog geen uitschakeling. Teams die verliezen komen in de loser’s bracket voor nog een kans op de finale. Winnaars nemen het daarna op tegen elkaar, waarbij de winnaar van die game naar de finale gaat. De verliezer krijgt nog één kans in de halve finale om alsnog de finale te bereiken.