Ratchet and Clank gameplay te zien tijdens digitale Gamescom

Morgen is het volgende grote evenement aan de beurt. Digitaal tenminste. Gamescom Opening Night Live, net als vorig jaar georganiseerd door Geoff Keighley. Er worden veel games getoond tijdens de show, waaronder nieuwe gameplay van Ratchet and Clank: Rift Apart.

Ratchet and Clank: Rift Apart werd voor het eerst getoond tijdens Sony’s Playstation 5 evenement in juni. Nu, ruim twee maanden later mogen we de game opnieuw aanschouwen tijdens het digitale Gamescom evenement. Insomniac Games werkt aan minimaal twee nieuwe titels voor de Playstation 5. Spider-Man: Miles Morales en een gloednieuwe Ratchet and Clank.

Spider-Man: Miles Morales is een lanceertitel voor de Playstation 5. De nieuwe game is dus vanaf dag één speelbaar op de nieuwe Playstation 5. De game speelt zich af in dezelfde map als Spider-Man PS4, maar is het natuurlijk allemaal flink opgepoetst voor de nieuwe console. Daarnaast spelen we een gloednieuw verhaal met Miles Morales. Over de nieuwe Ratchet and Clank weten we nog niet zoveel, behalve dat je meerdere dimensies afreist. Dit zou naadloos gebeuren dankzij de kracht van de Playstation 5. Ook zien we een gloednieuw personage. Een vrouwelijke Lombax. Hopelijk zien we meer details hierover tijdens Gamescom Opening Night Live.

Rift Apart with @insomniacgames #ps5 Watch @gamescom Opening Night Live, streaming Thursday at 8 pm CEST / 2 PM ET / 11 AM PT Watch at: https://t.co/FjoDbKUBkl pic.twitter.com/jPzzWO6Tiu — Geoff Keighley 🔜 Opening Night Live (@geoffkeighley) August 25, 2020

Ratchet and Clank: Rift Apart heeft nog geen concrete release datum. We weten ook nog niet of de game dit jaar nog verschijnt, of dat het 2021 gaat worden. Laat de demo morgen hier ook iets over kwijt? Schuif jij morgen om 20:00 aan bij de digitale Gamescom show van Geoff Keighley om de beelden van deze en velen andere games te bekijken? Waar kijk je het meest naar uit?