Ratchet & Clank: Rift Apart aangekondigd voor Playstation 5

Ratchet & Clank is terug! Na een toffe game op de Playstation 4 en een goed ontvangen film op het witte doek is het nu tijd voor het vervolg op de nieuwe generatie. Ratchet & Clank: Rift Apart zal binnenkort verschijnen op de Playstation 5.

Ratchet & Clank is altijd een populaire serie geweest voor Sony. Die populariteit zet nu door tot een nieuw deel voor een nieuwe generatie. Rift Apart zal op een alsnog onbekende datum verschijnen voor de Playstation 5. De game zal ook een nieuw personage introduceren en het lijkt erop dat ze speelbaar zal zijn! Ook zie je in de gameplay in de trailer al een aantal nieuwe features waaronder een soort Rift Gun. Dit zal waarschijnlijk leuk speelgoed worden om jezelf mee te teleporteren. Hoe je dit gaat gebruiken is nog onzeker, maar wij zijn benieuwd. Jij ook? Check als allereerst de trailer hier beneden, daar is al een boel in te zien waaronder gameplay en het nieuwe personage.

Kijk jij uit naar Ratchet & Clank: Rift Apart? Laat het ons weten in de reacties hier beneden of check onze Facebook! Wist je dat Horizon ook een nieuw deel krijgt, evenals Spider-Man en Resident Evil? Ook zal Gran Turismo een verschijning maken op de PS5. Het word nog een spannend jaar zo!