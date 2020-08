Nintendo Direct Mini: Partner Showcase nu live

Uit het niks plaatst Nintendo plotseling een Nintendo Direct. Helaas niet de soort Direct waar we op gehoopt hebben. Het is namelijk een Mini Partner Showcase. Nog steeds blijft het heel erg stil aan de kant van Nintendo.

De partner showcase gaat in op aanstaande games die naar Nintendo Switch komen. Fuser, Kingdom Hearts Melody of Memory, Just Dance 2021 en nog veel meer. De meeste titels die getoond zijn waren oud nieuws en lieten enkel wat meer zien van wat we al wisten. De nieuwe titels die getoond werden zoals Collection of SaGa Final Fantasy Legend zijn iets kleinschaliger.

We zien een aantal nummers die in Just Dance 2021 voorkomen. Dit zijn:

‘Señorita’ van Shawn Mendes & Camila Cabello

‘Dance Monkey’ van Tones And I

‘Que Tire Pa Lante’ van Daddy Yankee

‘Don’t Start Now’ van Dua Lipa

‘Temperature’ van Sean Paul

‘Feel Special’ van TWICE

‘Juice’ van Lizzo

‘All the good girls go to hell’ van Billie Eilish

‘In The Navy’ van The Sunlight Shakers

‘Zenit’ van ONUKA

‘Heat Seeker’ van DREAMERS

Verder maakt de video bekend dat World of Tanks vanaf vandaag gratis speelbaar is op Nintendo Switch. World of Tanks Blitz kan later vandaag al gedownload worden. In tegenstelling tot afsluiten met een grote verrassing, sluit Nintendo af met games die op zeer korte termijn al verschijnen. Loop jij warm van één of meerdere getoonde titels van vandaag?