Call of Duty: Black Ops Cold War Perseus Briefing Cinematic

Call of Duty: Black Ops Cold War werd onlangs aangekondigd. Tijdens Gamescom Opening Night Live kregen we helaas geen nieuwe gameplay te zien, maar wel een in-game cinematic. Check ‘m hier!

Het is januari 1981. CIA Hoofdkwartier in Amerika. Jason Hudson ligt de president van de Verenigde Staten in over een onmiddellijke dreiging voor #freedom!

Call of Duty: Black Ops Cold War speelt zich af na de gebeurtenissen van de aller eerste Black Ops game. Dit jaar wรฉl een campaign en het lijkt er allemaal heel vet uit te zien als we alle getoonde beelden mogen geloven. Naast de campaign keren de bekende Zombie en Multiplayer mode terug. Warzone wordt ook geรฏntegreerd in Black Ops Cold War. Spelers die de game nu pre-orderen kunnen Frank Woods als operator kiezen in Warzone en Modern Warfare.

Call of Duty: Black Ops Cold War verschijnt op 13 november voor Playstation 4, Xbox One en PC. Later dit jaar ook op Playstation 5 en Xbox Series X. Spelers kunnen de cross-gen versie aanschaffen voor tien euro meer dan de standaard editie. Hiermee krijg je zowel de versie voor de huidige gen alsmede een upgrade voor next-gen. Zodra de game verschijnt kan je net als in Modern Warfare met iedereen samenspelen over alle platformen. De game ziet er in ieder geval schitterend uit in de getoonde video. Laten we hopen dat de next-gen gameplay beelden niet veel er van afwijken!

Heb jij gekeken naar de Gamescom Opening Night Live? Wat was jouw favoriete game die getoond werd? De gameplay van Ratchet and Clank? Call of Duty, of misschien รฉรฉn van de kleinere indie games die langs zijn gekomen? Heb je het gemist? Op de website lees je al het belangrijkste nieuws terug!