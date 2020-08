Unknown 9: Awakening aangekondigd tijdens ONL

Keighley ging van het E3 seizoen, vol presentaties onder de Summer Game Fest naam, naar de Gamescom Opening Night Live. Daar werd voor het Unknown 9 universum een game aangekondigd, ontwikkeld door Reflector Entertainment. Bekijk de trailer hier beneden:

Hoe de game gaat spelen is dus nog niet bekend, wel kan je hier beneden een samenvatting lezen over Unknown 9 als universum, zodat je toch een beeld krijgt van de ervaring die het verhaal zal gaan bieden.

UNKNOWN 9 is an immersive, globe-spanning adventure that lets YOU shape the future of Unknown 9. The Leap Year Society is recruiting Quaestors to join its ranks. Your mission? To get to the bottom of strange happenings all over the world by solving puzzles and participating in virtual events. Your efforts here will ripple through the entire U9 universe.