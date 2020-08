Call of Duty: Black Ops Cold War verschijnt 13 november

Gisteren was het eindelijk zo ver. De grote onthulling van Call of Duty: Black Ops Cold War. De onthulling werd voor het eerst in-game gehouden. Spelers konden een evenement voltooien in Warzone om de trailer t zien.

Call of Duty: Black Ops Cold War verschijnt op 13 november voor Playstation 4, Xbox One en PC. De next-gen versie verschijnt later dit jaar zodra de consoles op de markt zijn. Spelers kunnen er voor kiezen om een cross-gen bundel aan te schaffen die 10 euro duurder is dan de standaard bundel. Hierdoor ben je vanaf dag één voorzien van een next-gen versie van de nieuwe Black Ops.

De standaard versie is ook speelbaar op de volgende generatie via backwards compatibility, maar dan benut je niet de extra power en features die de Playstation 5 en Xbox Series X te bieden hebben. De volgende grote onthulling vindt plaats op 9 september. Dan gaat Activision de Multiplayer mode laten zien. Je kunt het live bekijken via Twitch.

Net als Call of Duty: Modern Warfare maakt de nieuwe Black Ops gebruik van cross-platform-play. Iedereen kan met elkaar samen spelen, of je nou op Playstation 4, Playstation 5, PC, Xbox One of Xbox Series X speelt. Warzone blijft ook en wordt volledig geïntegreerd in de nieuwe Black Ops. Al je voortgang blijf je behouden. Met de nieuwe Call of Duty verschijnen er nieuwe voorwerpen die je zowel in Warzone als in de Multiplayer mode van Call of Duty: Black Ops Cold War gebruikt.

Digitale pre-orders worden vanaf vandaag al beloond met in-game bonussen. Je ontgrendeld de operator Frank Woods voor Warzone en Modern Warfare. Daarnaast bevestig je alvast je plekje in de aanstaande Beta voor de nieuwe Call of Duty.

Black Ops Cold War speelt zich af in de jaren 80 en is een direct vervolg op het allereerste deel uit de sub-serie van Treyarch.