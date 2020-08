De nieuwe AWE expansion van Control is vanaf vandaag beschikbaar

AWE, de tweede en laatste uitbreiding voor de bekroonde bovennatuurlijke actiegame Control is vanaf vandaag beschikbaar voor PlayStation 4, Xbox One PC.

AWE zal Bureau Director Jesse Faden meenemen naar de Investigations Sector of the Oldest House. Waar het Federal Bureau of Control Altered World Events (AWE) nauwkeurig onderzoekt. Dit zijn gebeurtenissen waarbij paranatuurlijke krachten onze wereld doorbreken met soms ernstige gevolgen. De uitbreiding, die beschikbaar komt na de voltooiing van de zevende hoofdmissie (“The Face of the Enemy”) in de campagne, vereist dat spelers de Investigations Sector betreden en de confrontatie aangaan met het wezen dat op de loer ligt in dit lang verlaten deel van het Bureau. Om de Investigations Sector uit zijn klauwen terug te winnen, zal Jesse de Altered World Events moeten verkennen die hier zijn onderzocht, waaronder een uit de stad Bright Falls. Waar Jesse meer te weten komt over de verdwijning van de schrijver Alan Wake.

Augustus update

Een gratis augustus update die automatisch aan alle bezitters van Control wordt geleverd, brengt vele verbeteringen met zich mee. Waaronder de Assist-modus, de Multi-Launch upgrade voor de Launch ability en extra checkpoints voor enkele van de meer uitdagende gevechtsontmoetingen tegen het einde van de hoofdverhaal campagne. Spelers zullen ook toegevoegde controlepunten vinden dichter bij de baasgevechten met Mold-1, het anker en esseJ. Spelers die de Digital Deluxe versie van Control voor PlayStation 4 bezitten. En ook houders van een Season Pass, ontvangen vandaag automatisch de AWE expansion.

Remedy Entertainment Plc is een wereldwijd succesvol videogamebedrijf dat bekend staat om zijn verhaalgestuurde en visueel verbluffende console- en computerspellen zoals Control, Alan Wake en Max Payne. Remedy ontwikkelt ook zijn eigen Northlight-game-engine en game-ontwikkelingstools.

