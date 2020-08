Resident Evil ook naar Netflix

The Witcher heeft enorm goed geboerd en Netflix denkt dat er wel een schepje bij mag. Gaming franchises doen het bijzonder goed op de streaming dienst. Resident Evil krijgt daarom ook zijn eigen Netflix show.

We weten allemaal wel dat The Witcher dit jaar opeens weer helemaal populair werd met de release van de Netflix serie. Er komt een deel twee, dat is zeker, maar ondertussen speelt er meer. The Witcher was niet de eerste serie of film op Netflix die veel leent uit de boekenreeks of gameserie, maar ook niet de laatste. We zagen Castlevania al en binnenkort verschijnt er ook een anime serie van Dragon’s Dogma. Ook de recente documentaire ‘High Score’ boekt goede resultaten. De kort maar krachtige mini serie kijkt enorm plezierig weg.

En dan nu: Resident Evil. Het betreft een live-action serie, dus geen anime zoals Castlevania en Dragon’s Crown. Maar meer in de stijl van The Witcher. Het verhaal gaat zich focussen op de Whesker kids en de plaats New Raccoon City. Raccoon City kennen we allemaal wel, maar New Raccoon City? We zullen het zien. In de huidige reeks staat New Raccoon City bekend als de stad die werd opgebouwd vanuit de ruïnes van Raccoon City. Dit speelt zich af in een alternatieve tijdlijn van Resident Evil.

When the Wesker kids move to New Raccoon City, the secrets they uncover might just be the end of everything. Resident Evil, a new live action series based on Capcom’s legendary survival horror franchise, is coming to Netflix. pic.twitter.com/XWh5XYxklD — NX (@NXOnNetflix) August 27, 2020

Wanneer de survival horror franchise van Capcom verschijnt op Netflix is nog niet duidelijk. Er zijn verder ook nog geen beelden of andere details bekend, behalve: Het komt er aan. Kijk jij er al naar uit? Welke game zie jij graag terug op Netflix?