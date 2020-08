Destiny 2 Beyond Light Stasis subclass trailer

Destiny 2 Beyond Light heeft een nieuwe trailer getoond tijdens de Gamescom Opening Night Live. In de trailer krijgen we meer beelden te zien van de nieuwe subclass stasis. We zien de supers van de Hunter, Warlock en Titan en enkele abilities en grenades.

Destiny 2 Beyond Light komt uit op 10 november dit jaar. In de DLC wordt een nieuwe subclass toegevoegd genaamd stasis. Stasis is een darkness subclass en is gebaseerd op ijs. We waren al een tijdje aan het wachten op een video waarin we meer van deze subclass te zien zouden krijgen. Tijdens de Gamescom Opening Night Live show was het dan eindelijk zover. We hebben de eerste beelden van de stasis supers, abilities en grenades gezien.

Subclass supers

Destiny 2 Beyond Light voegt 3 nieuwe supers toe aan de game. De Warlock class krijgt de Shadebinder super. In deze super maakt de class gebruik van een staf waarmee ze vijanden kunnen shatteren en bolts kunnen schieten om ze te bevriezen. De Hunter krijgt de Revenant super. De Hunter gebruikt 2 zwaarden in de super en kan deze zwaarden gooien op vijanden om ze doormidden te snijden. Deze zwaarden hebben een boemerang effect en dit boemerang effect is ook terug te vinden in een nieuwe bouncing blade melee ability. De Titan krijgt de Behemoth ability. In deze super kan de Titan met zijn vuisten op de grond slaan om ijspegels vooruit te schieten. Daarnaast kan de Titan een ijsmuur creëren. Voor meer informatie over de aankomende expansion van Destiny 2 of om up to date te blijven verwijzen we je naar de website van Bungie.