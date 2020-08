Kwart finales in de LCS komend weekend

De LCS loopt een week voor op de play-offs schema van de LEC. Komend weekend worden de kwart finales gespeeld van de summer split. Nog vier teams zijn er over na de tweede week van play-offs. TSM, Cloud9, FlyQuest en Team Liquid strijden allemaal nog om een ticket naar Worlds 2020 en de titel. Er gaan drie teams door naar volgende week. Winnaar van de loser’s bracket neemt het op tegen de verliezer van de winner’s bracket. Winnaar van de die game neemt het op tegen de winnaar van de winner’s bracket in de finale.

Afgelopen week in de tweede week van de play-offs van de LCS werden de games uit de winner’s bracket en loser’s bracket gespeeld. In de winner’s bracket hadden we Cloud9 tegen FlyQuest en Team Liquid tegen Golden Guardians. FlyQuest won de game vrij eenvoudig van het worstelende Cloud9. Ondanks dat ze één game moesten geven aan Cloud9 werden de andere drie games vrij gemakkelijk gewonnen. Team Liquid had op zijn beurt geen kind aan Golden Guardians. Team Liquid won met 3-0. In de loser’s bracket kregen we de games Cloud9 tegen Evil Geniuses en TSM tegen Golden Guardians. Cloud9 leek weer in zijn oude vorm te komen en wonnen met 3-0. TSM had wat meer moeite met hun game tegen Golden Guardians. Er waren vijf games nodig voordat TSM als winnaar uit de bus kwam.

Komend weekend hebben we de kwart finales voor de play-offs van de LCS. In de loser’s bracket hebben we Cloud9 tegen TSM. Voor deze twee teams staat er veel op het spel. Bij verlies ben je niet alleen uitgeschakeld voor de titel maar maak je ook geen kans meer op een ticket naar Worlds 2020. Winnaar gaat door naar de halve finale en heeft een in ieder geval een ticket naar Worlds 2020. In de winner’s bracket hebben Team Liquid tegen FlyQuest. Beide teams zijn geplaatst voor Worlds 2020 maar vechten nog voor de titel. Winnaar plaatst zich voor de finale en verliezer krijgt nog een kans in de halve finale om in de finale te komen.