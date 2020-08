De gratis PS Plus games van september 2020

Vandaag zijn de gratis PlayStation Plus games van september 2020 bekend gemaakt. En alweer hebben we deze maand een mooie line-up.

September belooft weer een agressieve maand te worden. Mocht je nog niet genoeg geschoten hebben in Call of Duty Modern Warfare 2 Campaign, krijg je Playerunknown’s Battlegrounds om in los te gaan. Maar als je echt wat agressie kwijt wil, is er ook nog Street Fighter V om te downloaden.

Hieronder de gratis games van september 2020:

De gratis Playstation Plus games van augustus zullen over een aantal dagen niet meer beschikbaar zijn. Wil je voor deze games niet weer de volle prijs betalen wees er dan snel bij, nog maar enkele dagen te gaan.

Hieronder de lijst van augustus 2020 die gaat verdwijnen:

Fall Guys

Call of Duty Modern Warfare 2 Campaign Remastered

Voor het gratis downloaden van deze games moet je in het bezit zijn van een PlayStation Plus abonnement.

Wil je meer game reviews en nieuws kijk verder op onze website!