Far Cry 6 krijgt release datum

Far Cry 6 is aangekondigd en onthult een Caribisch eiland dat suddert van revolutionaire spanning.

De Far Cry franchise heeft altijd al een flair gehad voor fascinerende tegenstanders. Zo zal Far Cry 6 acteur Giancarlo Esposito (bekend van ‘Better Call Saul’, ‘The Boys’, ‘The Mandalorian’) bevatten als president Anton Castillo. President Anton Castillode is de gewelddadige leider die het eiland Yara met een ijzeren vuist regeert en belooft een terugkeer naar zijn oude glorie.

Mocht je de reveal trailer gemist hebben is die hier nog een keer:

Met een arsenaal aan wapens en bondgenoten achter je, neem je het op tegen het regime van Castillo en vecht je voor de toekomst van Yara. Far Cry 6 komt op 18 februari 2021 uit. Als Dani Rojas (die is speelbaar als een vrouwelijk of mannelijk personage), help je het vuur van de revolutie aan te wakkeren door een guerrilla oorlog over het eiland Yara te voeren. Van de gevaarlijke groene oerwouden tot de stedelijke straten van de hoofdstad, Esperanza.

Je gebruikt een krachtige reeks wapens en voertuigen en bouwt een netwerk van bondgenoten op om naast je te vechten, waaronder Fangs for Hire zoals Chorizo, de gevaarlijk afleidende Teckel. Terwijl president Castillo zijn zoon Diego, gespeeld door Anthony Gonzalez (“Coco”), voorbereidt om hem op te volgen, zul jij er alles aan moeten doen om ervoor te zorgen dat zijn plannen niet uitkomen.

Er zullen 4 versies van de game beschikbaar komen. Er is natuurlijk de Standard Edition voor de prijs van €59,99. Maar wil je meer dan kun je kiezen voor de Gold Edition voor €99,99, de Ultimate Edition voor €109,99 of de Collector’s Edition voor de aanzienlijke prijs van €199,99. Bezoek de Ubisoft store voor meer informatie en pre-orders.

