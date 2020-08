Gamescom: Age of Empires III en Mafia Definitive Edition

Blijkbaar zijn we nog niet klaar met het re-maken van oude games. Het aantal opnieuw uitgebrachte games in een HD jasje is inmiddels niet meer op twee handen te tellen. Sommige bleken heel goed te zijn en was het toch wel stiekem leuk om wat nostalgie op te halen. Maar er zijn er ook een aantal die totaal niet goed waren en niet nodig waren (ik kijk naar jou Blizzard). Gister avond tijdens de Gamescom Opening Night Live 2020 werden twee nieuwe remakes aangekondigd: Age of Empires III en Mafia.

Twee nieuwe remakes waarvan we kunnen denken: Hier zitten we niet op te wachten. En dan met name Age of Empires III. We hebben al een geweldige HD remake gehad van Age of Empires II, wellicht de beste game uit de series. Age of Empires III was vroeger al minder goed en leuk ten opzichte van het vorige deel. En nu krijgen we een Definitive Edition oftewel een HD remake. Ondanks dat de trailer er goed uit zag, ben ik toch wat sceptisch over de keuze om deze game te re-maken. Ik had liever meer gezien van de nieuwe Age of Empires dat in de maak is. Gamescom is gelukkig nog niet voorbij en kunnen we blijven hopen op nieuwe beelden. De game komt uit op 15 oktober 2020.

De tweede remake die we op Gamescom Opening Night Live 2020 zagen is die van Mafia. Mafia is dan weer een game wat je gemist kan hebben en waarbij je nu de kans krijgt om hem als nog te spelen. De re-make is van de grond af opnieuw gemaakt waardoor het niet simpel dezelfde game is waar alleen de graphics een nieuw HD laagje heeft gekregen. De game werd eerder in mei al aangekondigd en staat nu gepland voor een releas op 25 september van dit jaar.