Xbox Games with Gold september line-up bekend.

Microsoft heeft de nieuwe line-up van de Games with Gold september bekendgemaakt.

Indien een speler een Xbox Live Gold-abonnement bezit,kunnen zij gratis aan de slag met Tom Clancy’s The Division. Het spel is de gehele maand beschikbaar om te downloaden en laat spelers alleen of met anderen de straten van New York verkennen.

Om de cirkel compleet te maken is van 1 tot en met 15 september de Xbox 360-platformer De Blob 2 beschikbaar. In de Blob moeten spelers met een je raad het al ‘blob’ kleur in het leven gaan brengen in verschillende levels. Tot slot is van 16 september tot 15 oktober de Xbox One-game The Book of Unwritten Tales 2 beschikbaar, en van 16 tot eind september de Xbox 360-game Armed and Dangerous.