Ni No Kuni krijgt dit jaar een mobile MMO in Japan

Ni No Kuni kennen we allemaal wel. De bekende JRPG van Level 5 heeft meerdere games op Playstation en Nintendo DS. De meest recente verschijning is de Playstation 4 Remaster van Wrath of the White Witch.

Dit jaar verschijnt er een nieuwe game in de Ni No Kuni franchise en wel voor smartphone en tablets. Al verschijnt de game voorlopig enkel in Japan. Cros Worlds vertelt een nieuw verhaal in de bekende stijl van de JRPG Franchise.

Je neemt deel aan een test van een Virtual Reality spel genaamd ‘Soul Divers’. Naarmate je vordert in het spel kom je er achter dat het een echte wereld is. Je ontmoet een mysterieus meisje, genaamd ‘Rania’. Ze vertelt jou over haar missie en besluit haar te helpen. Om haar te helpen moet je het vernietigde koninkrijk opnieuw opbouwen en de confrontatie aangaan met machtige vijanden. Gaat het jou wederom lukken om de twee verbonden werelden te redden?

De game kent vijf soorten personages waar je naar alle waarschijnlijkheid uit kunt gaan kiezen. De Engineer met een pistool. De Destroyer met een grote hamer. Swordsman, met een zwaard. De Witch met een staf. Ten slotte is er de rogue, met pijl en boog.

Ni No Kuni: Cross Worlds kent verschillende soorten gebieden die er stuk voor stuk schitterend uit zien. Van groene weides tot woestijnvlaktes, betoverende bossen en sneeuwvelden. Neem hier alvast een sneak-peak van de verschillende soorten gebieden. Net als in Ni No Kuni 2 heb je ook je eigen koninkrijk die je moet her-opbouwen. Hoe dit precies in zijn werk gaat en wat er allemaal bij komt kijken wordt later bekend gemaakt.

Lijkt deze MMO jou ook iets? Er zijn nog geen plannen bekend over een eventuele release van de game in het Westen. Wat vond jij tot nu toe het beste deel in de franchise?