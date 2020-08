Scarlet Nexus Gamescom 2020 Gameplay trailer

Tijdens Gamescom 2020 krijgen we nieuwe beelden van Scarlet Nexus, de actie RPG van Bandai Namco. De trailer zit bomvol actie, toffe muziek en door neopunk geïnspireerde visuals uit de jaren 90.

Alhoewel Gamescom geen fysiek evenement heeft dit jaar trapt de digitale Gamescom af met tientallen games en nieuwe informatie. Ondanks we het niet first-hand mogen ervaren, hoeve we niets te missen. Zo krijgen we ook eindelijk nieuwe beelden van Scarlet Nexus van Bandai Namco.

Yuito Sumeragi is een strijder binnen de ‘Others Suppresssion Force’, ook wel bekend als de OSF. De ‘Others’ zijn mysterieuze wezens die opstijgen uit de lucht om zich te voeden met menselijke hersenen. Het is onder andere aan Yuito met zijn geslepen katana en psychokenetische krachten om hier iets aan te doen.

Je staat er natuurlijk niet alleen voor want met teamgenoten als Hanabi maak je gebruik van het ‘Struggle Arms System’. Via dit system lenen teamleden je unieke krachten om jouw hersenen en vaardigheden te combineren met jouw teamgenoten. Hanabi’s specialiteit is vuur. Door dit systeem toe te passen kan je met Yuito dus ook het vuurelement benutten naast je eigen psychokenetische krachten.

Hanabi is een jeugdvriend van Yuito. Ze hebben elkaar een hele lange poos niet gezien, maar ontmoeten elkaar opnieuw als leden van het OSF. Langzaam worden er steeds meer nieuwe personages onthuld met hun eigen unieke krachten. Deze kunnen stuk voor stuk worden gecombineerd met Yuito om het gevaar met experimentele aanvallen te overmeesteren.

Scarlet Nexus heeft nog geen release datum, maar verschijnt in ieder geval voor Playstation 4, Playstation 5, Xbox One, Xbox Series X en Windows PC via Steam.