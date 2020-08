Star Wars Squadrons toont nieuwe Singleplayer beelden

Tijdens Gamescom 2020 tonen EA en Motive gloednieuwe beelden voor de aankomende Star Wars game. De video duikt dieper op de Singleplayer van de game om de conflicten tussen de New Republic en de Galactic Empire tegen het licht te houden.

De singleplayer van Star Wars Squadrons vertelt het verhaal van twee perspectieven. Enerzijds de Galactic Empire en anderzijds de New Republic. Tijdens het spelen wissel je voortdurend tussen piloten van beide facties om het verhaal te vormen en uiteindelijk de nieuw gevormde New Republic veilig te stellen, of de orde van de Galactic Empire te herstellen.

Star Wars Squadrons verschijnt 2 oktober voor Playstation 4, Xbox One en PC. De game krijgt cross-play tussen alle consoles en kan in zijn volledigheid in Virtual Reality gespeeld worden via zowel PCVR als PSVR.

Dit was niet het enige Star Wars nieuws tijdens Gamescom Opening Night Live. Er komt ook een gloednieuwe LEGO game aan die zich bezig gaat houden met de Skywalker Saga. De LEGO titel verschijnt ergens in het voorjaar van 2021 voor PC, huidige en next-gen consoles.