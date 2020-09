FlyQuest naar de finale van de LCS summer split

De kwart finales in de LCS zijn gespeeld. Afgelopen weekend namen we weer afscheid van een team waardoor er nu nog drie teams over zijn voor het finale weekend van de summer split. Deze drie teams zullen ook te zien zijn op de Worlds 2020 toernooi dat eind september gaat beginnen. Maar voor het zover is, wat is er gebeurd afgelopen weekend in de kwart finales? En wie staan er in de halve finale en finale?

De LCS kwart finales bestond uit twee games die op zaterdag en zondag avond werden gespeeld. De eerste kwart finale was een kraker tussen de twee oude rivalen in Noord Amerika: Cloud9 tegen TSM. Deze kwart finale zat in de loser’s bracket waardoor de verliezer van deze game uit de play-offs ligt en niet in aanmerking zou komen voor Worlds 2020. TSM deelde in de kwart finale de eerste klap uit waarna Cloud9 terug sloeg en de stand weer op 1-1 bracht. Daarna lag het offensief bij TSM die game drie en vier wonnen en daarmee hun plek op Worlds 2020 veilig stelde. Daarnaast nemen zij plaats in de halve finale voor aankomend weekend om nog een kans te maken op de titel.

De kwart finale van zondagavond in de LCS was de game in de winner’s bracket. Verliezen in deze kwart finale is nog niet geheel erg aangezien het verliezend team nog een kans krijgt op de finale door de halve finale te winnen. FlyQuest nam het op tegen Team Liquid, en dit bleek uit te lopen op een ware kraker. Zowel Team Liquid als FlyQuest vochten hard voor de overwinning. De eerste game werd gewonnen door FlyQuest waarna Team Liquid de stand weer op 1-1 zette. De derde game kwam in handen van FlyQuest en de vierde game was voor Team Liquid. In de laatste en beslissende game vijf was het uiteindelijk FlyQuest die met de winst ervandoor ging. Hierdoor is Team Liquid zaterdag de tegenstander voor TSM in de halve finale.