Dead by Daylight komt met Cross-play

Dead by Daylight, een horrorgame voor echte liefhebbers van het genre. Het is al een tijd uit en het spel heeft al veel spannende hoofdstukken. Met veel spelers, een betrokken team van makers en enthousiaste fans is het spel een grote naam in de horror game scene. Nu kunnen al die fans dus samen spelen!

Hoe vervelend is het om vrienden te hebben die dezelfde game spelen maar dan op bijvoorbeeld een andere console of juist op PC? Op deze manier kan je vaak niet samen spelen terwijl je juist samen de liefde deelt voor een bepaalde game. Dead by Daylight is op verschillende consoles en de PC al lang uit, maar samen spelen kon helaas niet. Tot voor kort! Cross-play is dan eindelijk hier voor deze horror game. Zo kan je samen met spelers van over de hele wereld of juist je vrienden van PlayStation en dergelijke fijn samen spelen. De Cross-play werkt tussen Steam, de Microsoft Store, Xbox One, PlayStation 4 en de Nintendo Switch. De mobiele versie zal niet mee doen aan de Cross-play.

Er zullen kleine verschillen zijn tussen de PC en de console versie. Zo wordt er nog niet gewerkt een muis en toetsenbord support voor de spelers. Ook zal de chat niet voor iedereen leesbaar zijn. De in-game chat die PC spelers zien voor en na de match zal niet zichtbaar zijn voor de console spelers. Wanneer updates later zijn voor een bepaald platform zal deze tijdelijk uit de Cross-play gehaald worden. Mocht je de Cross-play nou niets vinden, dan kan je deze gewoon uitzetten. Vrienden kan je uitnodigen met de Dead by Daylight ID, dezer kan je bij je friendlist zien en toevoegen.

Spring in de griezelige Dead by Daylight wereld om te ondervinden hoe de Cross-play bevalt!