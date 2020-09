Super Mario 3D World + Bowser’s Fury naar Nintendo Switch

Super Mario 3D World. De 3D Wii U Super Mario game verschijnt volgend jaar op Nintendo Switch. De game bevat een co-op mode en gelijktijdig met de release van de game worden twee nieuwe kat-Amiibo’s uitgebracht.

Nintendo pakt flink uit met de 35ste verjaardag van Super Mario. De originele Wii U titel: Super Mario 3D World verschijnt op 12 februari 2021 ook op Nintendo Switch met de Bowser’s Fury uitbreiding. Gelijktijdig met de release van de game verschijnen er twee Amiibo‘s. Kat-Mario en Kat-Peach. De game bevat co-op gameplay voor zowel online multiplayer als lokale multiplayer.

Op een later tijdstip wordt er meer bekend gemaakt omtrent deze (nieuwe) Nintendo Switch game. Heb jij alle aankondigingen gezien tijdens de Super MArio 35th Anniversary Direct aflevering? Er verschijnt onder andere een gloednieuwe Game & Watch, Een nieuwe Mario Kart game voor in je woonkamer, digitale Mario games, in-game bonussen en merchandise.

Als klap op de vuurpijl kondigt Nintendo Super Mario 3D All-Stars aan. Deze game bevat zowel Super Mario 64, Super Mario Sunshine en Super Mario Galaxy. Het beste nieuws is dat de game later deze maand al verschijnt! Zowel in fysieke vorm als via de Nintendo eShop.

Ga jij later deze maand, of zelfs vandaag al aan de slag met één of meerdere van de aangekondigde Mario games?