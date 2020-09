Cyberpunk geen prijsverhoging en gekke microtransacties

Cyberpunk is, als er geen delay meer komt, over iets meer dan 2 maanden in ons bezit, in jouw bezit! Maar, het goede nieuws blijft komen vanuit CD Projekt Red…

Na de eerste twee gameplay livestreams (wapens, levenskeuzes en features) komen er steeds toffe, korte nieuwtjes uit over Cyberpunk 2077. Vandaag zijn er weer twee leuke nieuwtjes voor je! De eerste zijnde de microtransacties in de multiplayer voor de game. De game zal, na launch, namelijk een multiplayer krijgen. Hier zal een bepaalde vorm van cosmetische microtransacties in te vinden gaan zijn. CD Projekt Red Adam Kicinski liet weten dat ze aan het zoeken zijn naar een manier van microtransacties waar de klant ook echt blij van zal worden. Hoe ze dit gaan doen is uiteraard niet zeker.

Kicinski laat weten in een rapport dat ze op geen enkele manier agressief willen zijn jegens de spelers, vooral als het aankomt op microtransacties. Ze gaan voor een systeem dat spelers blij zal maken om eventueel geld te spenderen. CD wilt dat spelers een bepaalde waarde terugkrijgen voor het opentrekken van de beurs.

Het andere nieuwtje is gericht naar de discussies die plaatsvinden over de prijsverhogingen voor next-gen consoles. CD laat weten dat ze hier niet aan mee doen. Je krijgt, wanneer je de game voor current gen koopt, sowieso een gratis upgrade! Maar, nu is het ook zeker dat de game gewoon de normale prijs zal behouden, voor zowel current als next-gen.

