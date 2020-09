Xbox Series S: 512GB SSD, 1440P tot 120 FPS met Ray Tracing

Enkele details voor de Xbox Series S zijn onthuld in een aankondigingstrailer die afkomstig is van dezelfde persoon die de eerdere 3D render online plaatste. De beelden verschijnen na de bevestiging van Microsoft zelf over het bestaan van de Series S.

De Xbox Series S is in de volgende generatie het jongere broertje van de Xbox Series X. Zo speelt de Series S ook alle next-gen games af, maar dan een tandje lager. Het kost je dan ook zo’n 200 piek minder. Je krijgt daarbij ook geen disc drive. Het is dus een ideale Game Pass machine.

Vlak na de lek over de prijs en datum van de Series S en Series X bevestigd Microsoft een deel van de lek via hun officiële kanalen. Het Twitter account dat de eerste 3D render uit de trailer toonde, plaatst nu de hele reveal trailer van de Series S online. Hierbij zien we zoal wat het apparaat voor ons in petto heeft.

no point holding this back now I guess pic.twitter.com/SgOAjm3BuP — WalkingCat (@_h0x0d_) September 8, 2020

De Xbox Series S is 60% smaller dan de Series X. Bevat een aangepaste NVME SSD met 512GB aan opslagcapaciteit. De console speelt enkel digitale media af en doet dit met games op maximaal 1440p tot 120 FPS. Ook deze next-gen console ondersteund Ray Tracing en 4K upscaling voor games. Video’s kunnen wel in 4K worden afgespeeld.

Beide next-gen consoles van Microsoft verschijnen in november. Volgens de lekken verschijnen ze beide op 10 november. Series S voor $299, Series X voor $499. Welke haal jij in huis?