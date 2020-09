Blazing Sails vanaf vandaag te spelen

Uitgever Iceberg Interactive en ontwikkelaars Get Up Games hebben vandaag hun nieuwe Battle Royale game Blazing Sails uitgebracht op Steam Early Access.

Bereid je met Blazing Sails voor op snelle PvP actie op volle zee via openbare of privé servers, een volledig aanpasbaar personage en schip, intense melee- of afstandsgevechten en nog veel, veel meer.

In Blazing Sails creëer je je eigen unieke piraat en schip. Werk samen met andere spelers om je machtige schip te besturen. Navigeer over land en zee voor buit, grondstoffen, unieke wapens en scheepsupgrades. Breng elk ander schip tot zinken om de schermutseling te winnen!

Features Blazing Sails:

Dynamische mix van swashbuckling op het droge en zeegevechten tegen vijandige bemanningen!

Plunder voorraden, wapens en upgrades van de omliggende eilanden en teleporteer snel terug naar je schip!

Verander je speelstijl op basis van de wapens die je plundert. Probeer het schouderkanon, de vislanceerder of het legendarische levensstelende Sword of the Sea!

Pronk met je buit met een reeks aanpasbare onderdelen, kleding en accessoires!

Sluip aan boord van vijandelijke schepen om hun kurk te verwijderen en de overwinning te stelen! Zorg ervoor dat iemand jouw eigen schip verdedigt terwijl jij dat doet!

Je respawnt totdat je schip volledig is gezonken. Dus neem risico’s en speel agressief!

Voor meer informatie van Blazing Sails kun je terecht op hun website

En voor meer game reviews en nieuws kijk dan verder op onze website!