Xbox Series X|S prijs en release datum bevestigd!

Microsoft bevestigd: De Xbox Series X en de Xbox Series S verschijnen gelijktijdig op 10 november. Vanaf 22 september is het mogelijk om de consoles vooruit te bestellen. Alle eerder gelekte details zijn waar.

Microsoft lanceert de Xbox Series S met een adviesprijs van €299 en de Xbox Series X met een adviesprijs van €499. Beide consoles zijn vanaf 22 september al vooruit te bestellen.

This is the tweet… Xbox Series X: £449 (ERP)

Xbox Series S: £249 (ERP) Release date: November 10th Pre-order starts September 22nd | #PowerYourDreams — Xbox UK (@xboxuk) September 9, 2020

Game Pass

Het nieuws gaat gepaard met een aantal andere aankondigingen waaronder de aankondiging dat Game Pass Ultimate en Game Pass for PC dit najaar worden uitgebreid met EA Play (voorheen bekend als EA Access). Game Pass leden betalen niets extra’s voor de Electronic Arts titels. Ergens dit najaar speel je dus ook alle EA games uit de vault met je Game Pass abonnement en speel je de eerste proefversies van aanstaande games.

Assassin’s Creed Valhalla vervroegd

Om gelijktijdig met de twee nieuwe Microsoft consoles te lanceren is de release datum van Assassin’s Creed Valhalla vervroegd naar 10 november 2020. Oorspronkelijk verscheen de game een week later, op 17 november 2020. Hier mee heeft Ubisoft al twee games die vanaf de lancering van de nieuwe Xbox systemen direct klaar zijn gestoomd voor next gen. Assassin’s Ceed Valhalla en Watch Dogs Legion.

Verder spelen op Series X?

Assassin’s Creed Valhalla kan op Xbox Series X in 4k resolutie worden afgespeeld met 60 FPS. Indien je de games eerder al aanschaft voor Xbox One wordt je voortgang overgezet door middel van cross-save. Je kunt dus zonder bijkomende kosten verder spelen en alle nieuwe krachten benutten zodra je beslist om over t stappen naar de volgende generatie.

Beide titels zijn ook direct verkrijgbaar bij de lancering van de Playstation 5. Hier is nog geen datum en prijs van bekend. Al die wel snel zal volgen.