Dit is de Black Ops Cold War multiplayer ervaring!

Call of Duty: Black Ops Cold War is een mond vol, maar ook een game vol nieuwe verrassingen. Zo gaan we het hebben over de wapens, modi, skins en nog veel meer!

De stream opent met een korte cinematic trailer die de gebieden laat zien. We bezoeken Miami met een toffe granaatwerper, North Atlantic met jetski’s. Ook hebben we de woestijn in Angola! Uzbekistan heeft toffe sneeuwscooters. Ural Mountains kent hoge bomen en snelle motoren. Dit zijn een aantal van de maps De game verschijnt op 13 november. Precies op tijd voor de Xbox Series S en X! Iedere map heeft zijn eigen achtergrondverhaal. De maps zullen meer detail dan ooit krijgen.

Maps

Angola heeft zo een beetje een King of the Hill in de map. Degenen die dit punt te pakken krijgen, zullen voordeel hebben. De maps zijn zo ingedeeld, dat je zowel close quarter als long range kan gaan. De snelle gameplay van oudere Call of Duty titels is deels terug. In de North Atlantic map wordt de kalme zee een slagveld met meer voertuigen dan ooit. De map is één grote chaos met meer exploratie en kleine manieren om vijanden te flanken.

In Moscow krijgen we russische architectuur in volle glorie, de level designers vinden dat het lijkt alsof je echt in een historisch moment gegooid wordt. Miami is in 1984 onderdeel van de game in de straten van de stad. Het is een wat kleinere map. Het thema in deze map is het nachtclub leven in kaart brengen, maar dan met kogels en granaten. Deze map wordt omschreven als ‘sniper heaven’. In Uzbekistan zal je door de sneeuw rennen of rijden op sneeuwscooters. Je voelt hier iedere slag van een tank door je aderen gieren. In Armada (North Atlantica), is exploreren toffer dan ooit met ziplines.

Modi

Klassieke game modi zullen terugkeren, zoals Domination, Search & Destroy en Team Deathmatch. Al die modi worden ge-update. Dit ligt allemaal in correlatie met de nieuwe maps. Een nieuwe mode is VIP Escort. Eén team member is een VIP, deze moet naar een specifiek punt gebracht worden zonder dood te gaan. Het is een high stakes mode, waar teamwork voorop staat. In deze mode is ‘Last Stand’ een standaard, zodat je meer het Rainbow Six Siege idee krijgt, maar dan met een bewegende escort in plaats van een hostage.

Combat

Er is veel veranderd sinds de eerste Black Ops. Tony Flame, lead combat designer, vertelt ons over de combat. Hij vertelt hoe movement en de weapon handling beter gaat zijn dan ooit. Hij heeft het vooral over de algehele feeling die je hebt. De game zal vloeiender en sneller zijn dan Modern Warfare, maar behoudt het boots on the ground gevoel van Modern Warfare.

Ze zijn ambitieus over het realisme in de wapens dit keer, waar geluid, animatie en recoil samenkomen tot een gehele manier van weapon handling. Create a Class wordt nu slot-based. De game krijgt field upgrades, die we kennen van andere delen. Ook Wild Cards zijn terug, waar je bijvoorbeeld meer perks kan dragen, of meer attachments op een wapen kan zetten. Er zullen meer optics zijn dan we gewend zijn. Iedere primary krijgt op z’n minst 54 attachments. Je kan er 6 op een wapen zetten, of 8 met de Wild Card. De UI in dit menu zal versimpeld worden.

Score streaks blijven nu als je doodgaat. Dit doen ze, zodat iedereen een kans heeft op de streaks. De streaks zelf krijgen een cooldown, zodat deze niet op de spam-knop komen te staan. Verder is dit het systeem dat we gewend zijn. De personages die je speelt zullen dit keer nog belangrijker worden. Movement is veranderd, waar momentum zorgt voor meer fluïde movement. Ook geluid komt hier van pas. Crouchen is nu stiller dan ooit en rennen luider. Het springen is veranderd om spam tegen te gaan. Ook sliden is een groter ding dan in eerdere delen.

Fireteam

Fireteam is de nieuwe mode voor Cold War. Hier staat teamwork in het middelpunt. Je speelt hier in een Battlefield setting met vernietigbare maps, nieuwe missies en grotere teams en maps! De mode staat in het kader van keuzes maken. Hier zal binnenkort meer informatie over verschijnen!

Warzone?

Ja, Warzone krijgt een nieuwe vorm. De achtergrondverhalen in Warzone blijven doorgaan in Cold War. De maps en wapens zullen veranderen. Je huidige progressie zal blijven en je progressie in Cold War zal hier bovenop komen! Verdansk zal over het komende jaar volledig geranderen. Cold War en Warzone zullen Cross-platform en Cross-generation mogelijkheden krijgen. Dit gaat over zowel progressie als speelsessies. Jackfrags laat ons achter met nieuwe gameplay:

In de laatste seconde van de stream is nog een zombies mode teaser van 5 seconden te zien.

Call of Duty: Black Ops Cold War verschijnt op 13 november 2020 voor current-gen, next-gen en PC! Kijk jij uit naar de game? Laat het ons weten in de reacties op Facebook!