Just Cause ontwikkelaar zoekt mensen voor nieuw project

In de huidige tijd lijkt het onmogelijk dat er bedrijven zijn, die zoeken naar nieuw personeel. Avalanche Studios zoekt namelijk naar nieuwe ontwikkelaars op meerdere fronten. De reden: hun grootste AAA-game ooit!

Na 4 Just Cause delen zoekt Zweedse studio Avalanche naar nieuwe medewerkers, waaronder ontwikkelaars, voor een nieuwe titel. Deze nog onbekende game zal het grootste project ooit worden voor de studio. De studio had volgens @MauroNL al 6 projecten in ontwikkeling. De studio heeft 3 divisies onder de naam. Hier valt dus ook de divisie onder, bekend van Rage 2 en Just Cause.

Avalanche Studios in New York is currently hiring creative people for “the largest and greatest AAA project we’ve ever taken on” The New York division previously made Just Cause 3, that released in December 2015. In 2018 Avalanche Studios Group had 6 projects in development 1/5 — MauroNL (@MauroNL3) September 8, 2020

Deze serie van 5 Tweets verteld het verhaal van Avalanche’s huidige doelstellingen. Deze vraag is vooral gericht naar programmeurs, maar ze zoeken nog meer personeel. Ze willen de animatie technologie vooruit brengen voor deze nieuwe game. Het kan een nieuwe Just Cause zijn, mar het lijkt voor nu eerder op een volledig nieuwe IP voor Avalanche.

Kijk jij uit naar een nieuwe IP voor Avalanche Studios? Laat het ons weten in de reacties hier beneden of op Facebook.