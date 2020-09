Tawna aangekondigd voor Crash Bandicoot 4: It’s About Time

Tawna is terug in Crash Bandicoot 4: It’s About Time. Ze ziet er compleet anders uit en is de laatste speelbare personage die onlangs werd onthuld in een gameplay video van Playstation Underground.

Tawna in Crash Bandicoot 4 is niet afkomstig uit hetzelfde universum als Crash en Coco. Net als Neo Cortex en Dingodile speelt Tawna op een compleet andere manier. Crash’s liefde uit een ander universum heeft een grijphaak en is het de enige waarmee je van muur naar muur kunt springen. Tawna is bedoeld om op een snelle manier door het veld te bewegen. Ze is veel sneller dan alle andere speelbare personages.

In de getoonde gameplay zie je een zwart-witte map waarbij het veld wordt ingekleurd door de acties die worden uitgevoerd door Tawna. Zoals Toys For Bob al eerder heeft aangetoond zijn er veel verschillende modes om toe te passen in de nieuwe Crash game om de hele stijl en gameplay op zijn kop te zetten.

Je speelt door Crash Bandicoot 4 in een lineair verhaal zoals je gewend bent uit de originele Crash game. Langzamerhand introduceert de game nieuwe elementen en personages. Zoals je misschien al is opgevallen uit de gameplay zijn de levels ook gebouwd op de unieke krachten van de personages. Je hebt tijdens het spelen van het verhaal dus geen keuze over wie je speelt. In levels waar Wall-jumps nodig zijn, speel je vanzelfsprekend met Tawna.

Crash 4 Demo

16 september verschijnt er een demo voor Crash Bandicoot 4: It’s About Time op Playstation 4 en Xbox One. In de demo speel je alvast twee levels met Crash en Neo Cortex om een gevoel te krijgen van de hele game die over enkele weken al verschijnt. Om de demo te kunnen spelen heb je wel een pre-order nodig van de game.

2 oktober is het zover. Dan verschijnt Crash Bandicoot 4 in zijn volledige glorie!