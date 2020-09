Crash Bandicoot 4: Demo gameplay beelden

Onlangs maakte Activision bekend dat er vanaf 16 september een demo speelbaar is voor Crash Bandicoot 4: It’s About Time. Het nieuws volgde na de aankondiging van Tawna, als laatste speelbare personage.

Niet lang na het nieuws over de demo’s verschenen er al video’s op Youtube van spelers die de demo al onder handen hebben mogen nemen. De beelden laten ons zien hoe de nieuwe Crash game sterk leunt op de stijl van de N’ Sane Trilogie op zowat ieder front. Een nieuw deel betekent uiteraard ook nieuwe snufjes en in dit deel nemen nieuwe maskers hierin het roer.

We zien bekende elementen terugkeren uit de populaire avontuur game zoals dozen met fruit, TNT en ga zo nog maar even door. Wat we ook zien is hoe Crash nieuwe gevaren aanpakt door middel van nieuwe maskers. Aku Aku krijgt versterking in It’s About Time en in de getoonde gameplay van het ijs level zien we bijvoorbeeld al hoe Crash de tijd kan bevriezen.

Door het bevriezen van de tijd kan hij onder andere over stukken ijsblokken springen die van de gletsjer afkomen.Gelukkig hoef je het niet alleen te bekijken. Vanaf 16 september mag je zelf aan de slag met de demo van Crash Bandicoot 4 indien je een pre-order hebt. 2 oktober verschijnt de volledige game voor Playstation 4 en Xbox One.