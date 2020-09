Nintendo Switch krijgt een Fortnite Special Edition Bundel

Fortnite liefhebbers kunnen vanaf 30 oktober helemaal op met een nieuwe speciale Nintendo Switch editie. Dan verschijnt namelijk de Nintendo Switch Fortnite Special Edition-Bundel inclusief in-game extra’s.

De Nintendo Switch staat helemaal in het teken van de ontzettend populaire Battle Royale game van Epic Games. Zo heeft de Nintendo Switch Fortnite gethematiseerde icoontjes op de dock en speciale Joy-Cons. De dock bevat onder andere hoofden van iconische skins uit de actie game. De Joy-Cons zijn geel en blauw gekleurd, waarvan de rechter blauwe Joy-Con een Battle Bus afbeelding bevat. De achterkant van de Nintendo Switch bevat net als de dock verschillende afbeeldingen van bekende skins.

Fortnite is al geïnstalleerd op het apparaat en in de doos van je gloednieuwe Fortnite Switch vind je een download voor de Wildcat Bundle, voor toegang tot het Wildcat-kostuum met twee extra stijlen, een Sleek Strike Back Bling met twee extra stijlen en 2.000 V-Bucks.

Fortnite is een gratis Battle Royale game die spelers kosteloos kunnen downloaden uit de Nintendo eShop of andere digitale winkels. Voor de meeste online spellen hebben Nintendo Switch spelers een Nintendo Switch Online abonnement nodig. Voor Fortnite is zo’n abonnement niet nodig.

Heb jij nog geen Nintendo Switch in huis en ga jij later dit jaar aan de slag met deze nieuwe bundel? Of is dit het perfecte kerstcadeautje voor een jong familie lid die maar geen genoeg kan krijgen van de kleurrijke Battle Royale game?