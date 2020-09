Xbox Series S en X hebben middels een datum, prijs, 3D-model en wat launch games opengesteld. Nu is het tijd voor de box art en een toffe launch titel!

Je kan vanaf 22 september je Series X/S pre-orderen. Ook kan je na launch vast nog wel een console meepikken, mits je geduld hebt. Maar, ik persoonlijk vind het altijd tof om de volledige uitpak ervaring te hebben bij het uitpakken van een nieuwe console, laptop, headset of wat dan ook. Nou, de Xbox Series X doos lijkt in ieder geval al een machine op zichzelf. In een leak vanuit Wario64 op Twitter, kwam een afbeelding van de box art te staan.

One Series of Xbox Series X Boxes in X pic.twitter.com/ZvbOC31tIy — Wario64 (@Wario64) September 10, 2020

Je ziet dat de doos nadruk legt op het groen/zwarte kleurschema, evenals het mooie Xbox logo. In de hoek staat ‘4K 120FPS’. Hier heeft Xbox al een statement over gemaakt, want een aantal games zullen dit aan gaan kunnen. De doos in dit geval is de 1TB (1000 GB) variant. Of het de bedoeling is dat de voorkant nadruk legt op het koelsysteem is nog maar de vraag. Op de zijkant zie je het logo wederom, met de volledige console en controller. De doos zelf is best clean, ondanks dat ik het Series X logo zelf niet geweldig vind. Dit is uiteraard een leak. We weten dus technisch gezien niet echt hoe de doos eruit ziet, tot Microsoft deze zelf aankondigt.

Gears is back, again!

De launch lineup voor de next-gen Xbox consoles lijkt nog vrij dun, toch zal Microsoft in de komende weken meer launch titels aan gaan kondigen. Eén daarvan is Gear Tactics. Deze game is al uit en wij vonden hem erg tof! Maar, de game zal vanaf launch beschikbaar zijn met volledige 120FPS support voor de Series S en X.

