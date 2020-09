Prince of Persia: The Sands of Time Remake aangekondigd

In volle glorie is de aankondiging er dan eindelijk. Prince of Persia: The Sands of Time remake werd aangekondigd tijdens de Ubisoft Forward van vandaag! Check hier de trailer inclusief eerste informatie!

The Sands of Time was een meesterwerk en de game krijgt nu een volledige remake op 21 januari 2021. De originele game uit 2003 komt terug en wordt ook volledig opnieuw bezocht door de ontwikkelaars. In de presentatie zie je hoe de oude stem hetzelfde is gebleven en hoe de acteurs in motion suits werken. De game heeft nu een volledig target-systeem, zodat de combat iets gerichter voelt. De motion capture wordt gebruikt om het verhaal beter in zicht te brengen. De game komt in eerste instantie uit op current-gen en zal waarschijnlijk ook werken op next-gen.

Wat meteen opviel, is hoe de stem van de acteur minimaal veranderd is, zodat dialoog dicht bij het origineel kan blijven, maar dan met meer levenservaring! De reacties lijken op dit moment redelijk verdeeld, waar veel mensen de verbetering kunnen waarderen en anderen het niet genoeg vinden. Dit lijkt vooral over de graphics te gaan. De gameplay vinden de meesten echter wel soepel. Hoe dan ook, de game zal in 2021 zichzelf moeten bewijzen!

Prince of Persia: The Sands of Time zal op 21 januari 2021 verschijnen! Kijk jij uit naar de game, of juist niet? Laat het ons weten in de reacties hier of op Facebook! Ubisoft Forward gaf ons ook een blik op Immortals: Fenyx Rising!