Immortals Fenyx Rising release datum bekend gemaakt

Immortals Fenyx Rising, voorheen bekend als Gods & Monsters krijgt een nieuwe release datum tijdens Ubisoft Forward. We zien nieuwe beelden van de game en krijgen meer te horen over het verhaal.

De wereld is verdeeld in verschillende gebieden. Ieder gebied heeft zijn eigen god die het gebied bewaakt en opdrachten heeft voor de speler. Nog vóór de release van de game verschijnt er een gratis demo exclusief op Google Stadia. Je hebt geen Stadia Pro nodig om de demo te spelen.

De demo is een geheel eigen game op zich. Ubisoft heeft voor de demo een gloednieuw eiland ontwikkelt waar de speler aan de slag kan gaan.

Ubisoft’s Assassin’s Creed Odyssey, maar dan de cartoon versie in een open-world game die je op je eigen manier en in je eigen tempo kan gaan verkennen. De wereld zit vol met mythische wezens die we kennen uit de Griekse mythologie. Je personage kan je vanaf het begin helemaal zelf aanpassen. Tijdens het spelen ontdek je nieuwe wapens, uitrusting en zelfs speciale krachten. Zo vind je bijvoorbeeld vleugels om mee t vliegen en de wereld van bovenaf te verkennen.

Immortals Fenyx Rising verschijnt op 3 december op Google Stadia, Playstation 4, Playstation 5, Xbox One, Xbox Series X, Nintendo Switch en PC via Uplay en Epic Games.