Ubisoft kondigt Riders Republic aan voor 2021

Ubisoft toont ons een gloednieuwe IP onder de naam Riders Republic. Het betreft een Mass Multiplayer Online Extreme Sports game. Hte oogt een beetje als een Extreme Sports variant van The Crew, maar dan met veel meer spelers.

In Riders Republic bevind je je in een gigantische wereld met wouden, grasvelden, sneeuwbergen, rotsen en nog veel meer. Je bent geheel vrij om te doen wat je wilt. Zo kan je met een snowboard van een rotswand afgaan als je wilt. De eerste beelden van de game tonen ons al veel verschillende sporten waaronder Skiën, snowboarden, BMX, wielrennen en nog veel meer. Je kunt je personage volledig aanpassen in verschillende waanzinnige manieren. Zo heb je zelfs T-rex pakken die je aan kunt trekken.

Naast free-roam zijn er ook verschillende races en evenementen waar je aan kunt mee doen. Zo toont Ubisoft een race waarin je met zo’n 100 man tegelijk met een BMX van de berg af moet racen. Verder zien we bekende evenement voorbij komen zoals Red Bull Rampage en de X Games.

Riders Republic verschijnt 25 februari 2021 voor de huidige en volgende generatie consoles. Er zijn geen specifieke consoles genoemd.