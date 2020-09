Watch Dogs Legion introduceert Stormzy en Pearce

Stormzy’s nieuwe muziekvideo speelt zich af in Watch Dogs: Legion. Ook krijgt de game een nieuwe trailer met skills, gadgets en nieuwe speelbare personages. Aiden Pearce is terug en volledig speelbaar in een DLC en meer!

Aiden Pearce krijgt een standalone DLC in de seizoenspas voor Watch Dogs: Legion. De game verschijnt op 29 oktober 2020! De DLC is onderdeel van de post-launch kalender en zal samen met andere uitbreidingen verschijnen. We krijgen ook een blik op Stormzy’s nieuwe videoclip van ‘Rainfall’. Hij zal ook in de game verschijnen. Check de muziekvideo hier beneden:

Aiden Pearce kennen we allemaal uit de eerste Watch Dogs. Hij is nu dus terug met zijn eigen verhaal en zal een volledig speelbaar personage worden in Watch Dogs: Legion. Bekijk de trailer hier beneden!

We hebben al veel gehoord over het recruitment systeem in Watch Dogs: Legion. Nu legt Ubisoft het iets grootster uit in een trailer van ruim 4 minuten. Bekijk ook deze trailer hier beneden. Je zal hier meer leren over de personages, waarop je ze kan recruiten en waarom je bepaalde personages echt nodig kan gaan hebben. Ook zie je wat meer gameplay elementen zoals explosieven op je auto en meer!

Kijk jij uit naar Watch Dogs: Legion? Laat het ons weten in de reacties hier beneden of op Facebook! Check ook de onthulling voor The Sands of Time remake hier!