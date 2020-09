Peril on Gorgon Expansion nu beschikbaar

Bijna een jaar na de release van The Outer Worlds krijgt de game dan eindelijk de eerste van twee langverwachte uitbreidingen van het verhaal.

Private Division en Obsidian Entertainment hebben gisteren The Outer Worlds: Peril on Gorgon aangekondigd, de eerste verhalende uitbreiding voor de veelgeprezen, duister humoristische sci-fi RPG. Peril on Gorgon is nu beschikbaar voor de PlayStation 4, Xbox On en PC. De uitbreiding komt later ook naar de Nintendo Switch. The Outer Worlds: Peril on Gorgon is afzonderlijk of met korting verkrijgbaar als onderdeel van The Outer Worlds Expansion Pass, die ook The Outer Worlds: Murder on Eridanos bevat, de tweede uitbreidingsset die in de eerste helft van kalender 2021 wordt gelanceerd.

Peril on Gorgon begint met een cryptische boodschap die je wenkt om de Gorgon Asteroid te onderzoeken. Deze afgelegen wetenschappelijke faciliteit was ooit een bekroning van de prestatie bij de ontwikkeling van Adrena-Time, een modern wonder dat de gezondheid en de productiviteit van werknemers verbeterde. Het programma werd echter abrupt en op onverklaarbare wijze afgesloten. Je moet je wagen door diepe kloven, ter ziele gegane laboratoria en verlaten onderzoeksfaciliteiten om de aanwijzingen te vinden die de waarheid achter een van de donkerste geheimen van Spacer’s Choice bevatten. Wat vind je op Gorgon?

Peril on Gorgon biedt een hele reeks extra content voor spelers. Het verhoogt de level cap in het spel om meer flexibiliteit te bieden bij het aanpassen van vaardigheden en er zijn meer voordelen en gebreken die zeldzame bonussen of unieke obstakels kunnen opleveren. De uitbreiding introduceert ook drie nieuwe science wapens en een verscheidenheid aan nieuwe armor sets. Peril on Gorgon breidt de bekroonde formule van The Outer Worlds uit en geeft spelers nieuwe redenen om de Halcyon kolonie opnieuw te bezoeken en verder te verkennen.

