De eerste Immortals Fenyx Rising preview beelden

Tijdens Ubisoft Forward toonde Ubisoft de eerste echte beelden voor Immortals Fenyx Rising, voorheen bekend als Gofd & Monsters. Naast beelden schepte Ubisoft ons een beeld van het verhaal, de wereld en kregen we zelfs een release datum.

3 december is het zo ver, vanaf dan mogen we aan de slag met Fenyx in deze kleurrijke wereld vol met Griekse Mythologie. Bepaalde personen in de gaming industrie hebben de game al mogen spelen door middel van een preview event van de game. De eerste previews zijn heel erg positief en spreken over een game die elementen leent uit bijvoorbeeld Assassin’s Creed Origins en met name Assassin’s Creed Odyssey, maar ook: The Legend of Zelda Breath of the Wild. De tekenstijl geeft het misschien al een beetje weg.

Zo zegt BeatEmUps bijvoorbeeld dat het lijkt alsof Breath of The Wild 2 al vroegtijdig verschijnt. Bekijk hier beneden zijn volledige preview video:

BeatEmUps is niet de enige die er zo over spreekt. Veel verschillende personen spreken over de vergelijkingen tussen de games. Zo lijkt de combat sterk op voorgaande Assassin’s Creed titels, met name Odyssey. Niet alleen om gebied van thema, maar ook op gebied van aanvallen. Je ziet het ook terug in de getoonde beelden. Het lijkt op een perfect mengelmoes van de twee games.

De menu’s en het quest systeem is bijna rechtstreeks afkomstig uit Odyssey en we zien een heel erg bekend stamina systeem voor het beklimmen van bergen en muren. Daarnaast zien we heel veel puzzels in bepaalde tempels die ons vanzelf sprekend ergens aan doen denken.

Immortals: Fenyx Rising verschijnt op 3 december voor de huidige en volgende generatie consoles, inclusief Switch, PC en Google Stadia. Nog vóór de release verschijnt er een exclusieve demo via Google Stadia. Je hebt geen Pro abonnement nodig om de demo te spelen.