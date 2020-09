Alle deelnemende teams bekend voor Worlds 2020

Nog elf dagen totdat het grootste en mooiste League of Legends toernooi van start gaat. Morgenmiddag om 14.00 worden de play-in stage en de group stage van Worlds 2020 geloot. Aan het toernooi doen 24 teams mee die allemaal strijden om de felbegeerde Summoner’s Cup en de titel World Champions. Welke teams hebben zich in de loop van het jaar geplaatst om mee te doen aan deze prachtige toernooi?

Laten we beginnen bij de teams uit de regio van de huidige Worlds Champions: China. China heeft vier tickets gekregen na hun 2 succesvolle jaren. Echter zien we geen één van de twee afgelopen winnaars terug dit jaar bij Worlds 2020. Names China doen mee: Top Esports, JD Gaming, Suning en LGD Gaming. Geen Invictus Gaming of FunPlus Phoenix dus. Vanuit onze regio Europa hebben we ook vier tickets gekregen doordat we twee keer achter elkaar in de finale hebben gestaan. Beide finalisten hebben zich ook dit jaar weer weten te kwalificeren. Voor Europa zijn dat dus: G2 Esports, Fnatic, Rogue en MAD Lions. Derde regio is Korea. Korea heeft na hun val op Worlds een ticket moeten inleveren. Zij mogen nu maar drie teams leveren en dat zijn: DAMWON Gaming, DRX en Gen. G

Noord Amerika is de volgende regio die drie teams mag leveren aan Worlds 2020. De teams die zich hebben geplaatst zijn: Team SoloMid, FlyQuest en Team Liquid. De laatste regio die meerdere teams mag sturen is PCS(Taiwan, Hong Kong, Macao en Zuidoost Azië). Zij sturen Machi Esports en PSG Talon. Hierna komen de regio’s die slechts maar één team mogen sturen naar het toernooi. Namens Brazilië : INTZ. Japan stuurt V3 Esports. Latijns-Amerika komt met Rainbow7. Oceanië wordt vertegenwoordigt door Legacy Esports. Turkije komt met Papara SuperMassive en tot slot hebben we vanuit de regio CIS( Rusland): Unicorns of Love. Morgenmiddag om 14:00 is de loting voor Worlds hier live te volgen.