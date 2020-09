Crash Bandicoot 4 krijgt toffe Japanse commercial

Crash Bandicoot 4: It’s About Time komt als nostalgisch goedje uit op 2 oktober 2020. De goofy Bandicoot verdient dan ook een goofy Japanse commercial, met liedje en alles erop en eraan. Nou, die krijgt Crash dus ook!

In een tijd waar er al genoeg negativiteit heeft, is ieder nieuwtje met een positieve twist leuk, toch? Ja, dacht ik dus ook! De volledig Japanse commercial voor Crash Bandicoot is zeer zeker een ‘vibe’, zoals gemiddeld Love Island deelnemer zou zeggen. Nee, ik kijk totaal niet gedwongen deze serie en vind het stiekem best grappig. Echt niet. Hoe dan ook, Crash 4 krijgt een boel nieuwe gameplay elementen en terugkerende personages om het fris te houden en toch die nostalgische zenuw aan te tikken. Bekijk de commercial in ieder geval hier beneden!

Deze commercial brengt die goofy kant van de media naar buiten, die we zo gewend zijn van vroeger; en het is heerlijk! De commercial duikt middels ook overal op en geeft mensen nu al een vrolijk begin van hun dag. Reden genoeg om het even met onze lezer te delen, jij dus!

Crash Bandicoot 4: It’s About Time verschijnt op 2 oktober 2020 voor de PS4 en Xbox One. De game krijgt meerdere modi, personages en nieuwe features. Ga jij de game halen? Laat het ons weten in de reacties hier beneden of op Facebook!