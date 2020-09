Review: Tony Hawk’s Pro Skater 1+2 remake

Tony Hawk’s Pro Skater is jarenlang een populaire skate game geweest. Na het 5e deel bloedde de serie een beetje dood. Tot dit jaar! Hoe speelt de remake van Tony Hawk’s Pro Skater 1+2? Lees het in onze review!

Het is 1999, ik scheet mijn broekie nog vol, want op dat moment was ik nog maar 4 jaartjes op deze planeet. Mijn vader daarentegen, kon intens genieten van een potje Tony Hawk. In de komende jaren ging ik deel 2 (2000), inclusief Call of Duty (2003) en Medal of Honor (2002), samen met hem spelen. Dat waren goede jaren in ieder geval! De skatescene domineerde MTV, mijn kledingstijl en ook de plekken die ik bezocht in mijn jeugd. De afgelopen paar jaar, was na Skate 3, de pijplijn een beetje droog voor dit soort games. Een nieuwe SSX staat nog op mijn verlanglijst, evenals Skate 4. Toch is 1 van de 3 games op dat lijstje werkelijkheid geworden met Tony Hawk’s Pro Skater 1+2 remake! Maar, is de game beter dan Pro Skater 5 of de oudere HD remake? Let’s see!

Skaters

Buiten Tony Hawk zelf, die middels de 50 gepasseerd is en nog de halfpipe pakt alsof hij de longen van een 16-jarige heeft, zijn er een boel oude skaters in de game te spelen. Ook Jack Black maakt een cameo, echter moet je deze eerst vrijspelen. Erik Koston is ook een leuk gezicht om terug te zien komen. Buiten dat zijn er een boel nieuwe, zowel mannelijke als vrouwelijke, skaters te spelen. Zo is één van mijn favorieten, Nyjah Huston, te spelen. Evenals topskatster Lizzie Armanto, samen met veel anderen. Ook kan jij jouw eigen skater maken. De kledingopties zijn aanwezig, alhoewel niet héél uitgebreid. Toch is het samenstellen van jouw skater een leuk aspect aan de game. Het skaten in roze Stefan Janoski’s was voor mij sowieso al voldoende om terug te reflecteren op mijn tienerjaren.

Je kan jouw skater levelen op een toffe manier, waar je punten spendeert in specifieke skills zoals Ollie, Speed en Twist Speed. Hierin merk je dat, hoe hoger al jouw skills zijn, hoe beter je tricks zullen gaan en hoe meer punten je kan scoren in de re-worked maps.

Maps

De gebieden waarin jij gaat skaten zijn zo dicht bij het origineel als mogelijk gebleven, maar met een flinke grafische upgrade. De game ziet er fantastisch goed uit, van de character models tot de animaties, tot aan de maps zelf. Ook speelt de game erg vloeiend, waar mijn framerates altijd stabiel waren en waar de UI nooit stoorde. In tegendeel zelfs, de UI is erg tof gedaan.

Iedere map heeft een ander thema, van een schoolgebied tot een verlaten winkelcentrum, tot aan een boel verschillende soorten skateparken. De belichting is in iedere map tof gedaan, waardoor de sfeer van ieder gebied tof naar voren komt. Ook heeft ieder gebied eigen challenges, buitenom de skater challenges die jij in iedere map kan voltooien. Voltooi steeds genoeg uitdagingen om naar de volgende map te kunnen. Eens in de zoveel tijd kom je een Heat map tegen, waar je in een soort toernooitje meedoet. Scoor jij de hoogste Heat Score? Dan kan je weer verder. Ook in maps waar ik 100% aan had getikt, voelde ik alsnog de neiging om min high scores te verbeteren, hierdoor kwam ik vaak terug naar oudere gebieden. Je kan de gebieden van beide games spelen in een keuzemenu.

Gameplay

De gameplay is misschien wel het beste aan de hele game. Ik heb het origineel nooit gespeeld, maar was aangenaam verrast voor de controls in de remake. Alles voelde responsief, fluïde en ik voelde mij een echte baas bij hoge combo’s. Het maken van combo’s kan voor nieuwkomers en terugkerende spelers weer een grote leercurve hebben. De controls losstaand zijn niet lastig, echter is het combineren van alle mogelijke combinaties, zonder in herhaling te vallen, iets wat je voor jezelf zal moeten trainen. Je kan uiteraard gewoon de tutorial volgen! De online in Pro Skater 1+2 is niet heel spannend, de Graffiti mode is leuk, maar daar hield het voor mij wel ver op!

Van het grinden tot het twisten, iedere trick voelde fantastisch. De game speelt als een lekkere arcade skater maar blijft binnen bepaalde normen, zodat het niet lijkt alsof je één of andere superheld bent die toevallig een skateboard in z’n klauwen heeft. Warehouse, zijnde de eerste map, was echt heel tof om te beleven. Je komt er al gauw achter dat je door op en neer te grinden met verschillende tricks tussendoor al gauw een hoge combo kan halen, altijd leuk! Je hebt uiteraard 1-2 minuten per map om je ding te doen. De uitdagingen die ieder gebied heeft komen samen met collectibles. Sowieso verzamel je in bijna ieder gebied het woord SKATE, maar buiten dat zijn er altijd 5 verzamelobjecten die in het thema van de map liggen. Zo kan je in een gebied 5 treintickets meepikken, om vervolgens een poort open te krijgen waar je een andere uitdaging kan voltooien.

De gameplay is rechtuit fantastisch en ik kon mijn handen niet van de controller houden. Het is een tijdje geleden dat ik zo’n kramp in mijn handen heb mogen ervaren en dan toch door wilde spelen!

Muziek en geluid

De goude oude soundtrack van Pro Skater is natuurlijk aanwezig in volle glorie, buiten dat zijn er een aantal nieuwe tracks toegevoegd. Het zien langskomen van artiesten als Machine Gun Kelly, Hopsin, Token en Tech N9ne is een verademing voor de hip-hop head. MGK zijn nieuwe nummer ‘Bloody Valentine’ was misschien wel het meest nostalgisch opwekkende punk-rock nummer in de nieuwe lijst. Ook de geluiden van het behalen van challenges en hoge combo’s is rechtuit een spannende ervaring, evenals de skateboard geluiden zelf. Ook hier heb ik zo goed als niks op aan te merken.

Verdict

Ik had nooit durven dromen dat ik zo zou kunnen genieten van een Tony Hawk game in 2020. Op wat kleine minpunten is de game naadloos en een ervaring die iedereen mee moet maken. Als je nu echt niets met skateboarden hebt, dan is dit uiteraard een ander verhaal. Echter kan ik de game, vooral voor de prijs, echt aanraden aan iedere terugkerende fan als nieuwe speler. Laten we hopen dat Skate 4 ook een banger gaat zijn!

Wat vind jij van de game? Laat het ons weten op Facebook! Ook benieuwd naar Marvel’s Avengers? We got you covered!