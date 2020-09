Demon’s Souls krijgt gameplay beelden

Tijdens de tweede showcase van Sony over de Playstation 5 krijgen we de eerste gameplay beelden van Demon’s Souls voor Playstation 5. Er werd geen release datum getoond, alhoewel kort daarna bekend werd gemaakt dat Sony’s nieuwe console op 19 november verschijnt. De digitale editie verschijnt met een prijskaartje van €399 en de disc-versie met een prijskaartje van €499.

In Demon’s Souls, venture into the fog-ridden kingdom of Boletaria. Here, death is not the end, and again the challenge seems insurmountable. But this dark world draws you in nonetheless, with its sumptuous sights and chilling sounds. Through the power of the DualSense controller’s haptics, you feel every visceral blow, making even small victories all the sweeter.