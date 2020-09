Nintendo Direct Mini gepland voor 17 september

Er verschijnt 17 september om 16:00 een gloednieuwe Nintendo Direct Mini Partner Showcase. In tegenstelling tot de voorgaande partner showcase verschijnt deze wél met een aankondiging vooraf. De show staat in het teken van third-party games die naar de Nintendo Switch komen.

De voorgaande Direct Mini Partner Showcase verscheen plotseling zonder pardon op Youtube. Onder andere Just Dance 21, World of Tanks en Kingdom Hearts: Melody of Memory werden hierin getoond. De aanstaande showcase verschijnt in ieder geval in een traditionele livestream vorm.

Kijk op donderdag 17 september om 16:00 uur naar de gelivestreamde #NintendoDirectMini Partner Showcase, boordevol informatie over Nintendo Switch-games die binnenkort door onze partners worden uitgebracht. ūüé• Bekijk de video morgen hier: https://t.co/LKVyYqhsx7 pic.twitter.com/mDZEwYjfk5 ‚ÄĒ Nintendo Nederland (@NintendoNL) September 16, 2020

Dit is ondertussen de derde maand op rij waarin Nintendo een kleine partner showcase organiseert. Voorheen was het een beetje om de stilte rondom Nintendo te verbreken. Nintendo heeft aardig haar best gedaan om fans nog gerust te stellen dit jaar. Zo krijgen we onder andere Super Mario 3D All-Stars en een gloednieuwe Hyrule Warriors game in het Breath of the Wild universum!

De showcase van juli 2020 toonde ons eindelijk Shin Megami Tensei V. Deze verschijnt ergens volgend jaar exclusief voor Nintendo Switch. Nintendo toonde ons ook een beelden van Shin Megami Tensei 3: Nocturne Remastered. Deze verschijnt ook in 2021.

Nintendo Direct Mini

Zit jij al met een bakje popcorn klaar? Check hier beneden de video waarin de livestream morgen van start gaat. Zie je om 16:00!

Welke games hoop jij te zien tijdens deze partner showcase?