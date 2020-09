Godfall is een launch titel voor de PlayStation 5

Godfall gaat tegelijkertijd met de PlayStation 5 gelaunch worden. Dit maken de makers van de game bekend via een tweet. Vanaf 12 november kan de game gespeeld worden op de PlayStation 5 en op de PC. De PC-versie zal via de Epic Games Store gaan.

Gisteren was de persconferentie over de PlayStation 5. We hebben veel nieuws gekregen over de console, de prijs, de releasedatum en alle games die we kunnen gaan spelen op de console. De console zal veel games al bij launch beschikbaar hebben. Een van deze launchtitels is Godfall, een action RPG gemaakt door Counterplay Games. Godfall is een hack en slash looter game, dat zich afspeelt in een fantasiewereld. De elementen spelen een grote rol in de gamewereld en de speler zal missies moeten voltooien om zijn karakter te levelen en om items te upgraden. De game zal zijn concept baseren op de bekende looter shooter games, zoals Destiny en Borderlands. Het grote verschil is echter dat in deze game combat altijd melee is. Je kunt kiezen tussen 5 weapon classes en je karakter verder augmenten met Valorplates.

Godfall is officially launching on November 12 for the PlayStation 5 & PC via Epic Games Store! Pre-order now on PC: https://t.co/o1sL8fJ9g6#PS5 pre-orders coming soon! pic.twitter.com/BdDKp4z4kM — Godfall (@PlayGodfall) September 16, 2020

Releasedatum

Godfall had tot voor kort nog geen releasedatum. Het was bekend dat de game in 2020 uit zou komen en er werd gespeculeerd dat het een PlayStation 5 launch titel zou kunnen worden. Deze speculaties zijn nu bevestigd. Counterplay Games heeft bekendgemaakt dat Godfall op 12 november gereleased wordt voor de PlayStation 5 en PC. De PC-versie zal beschikbaar worden in de Epic Games Store. De game wordt in eerste instantie niet op Steam uitgebracht. maar dit kan nog gebeuren in de toekomst. Voor meer informatie over de game kun je terecht op de website van Godfall.