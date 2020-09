Review: Tamiku – 99 Red Balloons The Game

Tamiku is een nieuwe Ratalaika titel die deze week verschijnt op Playstation 4, Xbox One en Nintendo Switch. De game gaat gepaard met een zeer eenvoudige trofee lijst en dat is ook het enige waar deze kleine indie titel het van moet hebben.

Voor een kleine prijs van €4,99 bezit je een gloednieuwe indie titel met de naam Tamiku. Je doel in deze game is om alle ballonnen kapot te maken. Blauwe ballonnen springen direct kapot als je ze aanraakt. Rode ballonnen moet je eerst kapot knijpen. Zodra je alle ballonnen in een level hebt gesloopt, heb je het level gehaald.

Uiteraard is het niet alleen maar ballonnen kapot maken want ieder level wordt geplaagd met vijanden. Deze bewegen van links naar rechts, van boven naar beneden en sommige zijn iets minder voorspelbaar. Iedere level biedt wel een nieuw soort gevaar waardoor je niet precies dezelfde tactiek uit het voorgaande level zomaar kunt overnemen.

De game maakt het je iets gemakkelijker door beide uiteinden van het veld aan elkaar te knopen. Als je rechts van het veld afloopt, kom je er links weer in. Als er tenminste geen muur in de weg staat. Zo heb je iets meer ruimte om de gevaren om je heen te ontwijken. Je hebt weliswaar drie levens per level, maar in sommige levels kunnen vijanden je met één aanraking al doden.

In een flits

Tamiku is heel erg kort. Effectief bestaat de game uit 8 levels. Zodra je deze 8 levels hebt voltooid begin je opnieuw met het eerste level, maar zijn er veel meer rode ballonnen in plaats van blauwe ballonnen. Het is dus iets moeilijker geworden. Zo heb je in totaal 16 levels voordat je de game hebt uitgespeeld. Als je je een beetje kwaad maakt heb je de eerste 8 levels (inclusief platinum trofee) al behaald voordat het volgende nummer twee keer is afgespeeld.

De levels beginnen vrij eenvoudig, maar al snel wordt het level moeilijker gemaakt terwijl je aan het spelen bent. Ongeveer op de helft van het level gaan alle vijanden opeens sneller bewegen, en moet je nog zorgvuldiger en sneller te werk gaan.

Voor de jagers

Tamiku is een hele korte en vrij eenvoudige game. Het mogen duidelijk zijn dat deze game bedoeld is voor de trophy hunters onder ons. Je hebt je platinum trophy al na het voltooien van level 8. Je hoeft de moeilijkere variant van hetzelfde level dus niet eens door te spelen. Dat gezegd te hebben had je deze trofee al kunnen halen in de tijd dat je deze review aan het lezen bent. Je doet er ongeveer 20 tot 30 minuten over.

Verdict

In tegenstelling tot bijvoorbeeld Golf Zero, ook een Ratalaika met eenvoudige platinum trofee, kan ik Tamiku niet echt aanraden. Golf Zero was nog best uitdagend en vermakelijk om te spelen. Tamiku is gedurende de korte tijd dat je er mee bezig bent vrij eenvoudig en eentonig. De lage prijs van de game is dan wel weer mooi meegenomen voor een makkelijke platinum trophy.