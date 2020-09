Dit wordt jouw PS5 box art

Eerder kwamen de dozen van de Xbox Series S en X al tevoorschijn. Nu is het tijd voor de PS5 dozen! Beide varianten krijgen een eigen box art, die overigens wel goed overeen komen met elkaar.

De retail box voor de next-gen Xbox line-up zag er prima uit, maar vooral apart. Sony maakt de box art iets traditioneler. De doos voor de Digital Edition zal zwart zijn, met grijs/witte accenten. De doos voor de Disk Edition zal wit zijn met grijs/zwarte tinten. Bekijk beide dozen hier beneden in volle glorie! Dit zijn de dozen die jij in november dit jaar, of later, in je handen hebt. Dit zijn de dozen die je met eigen handen uit mag gaan pakken, om vervolgens op jouw bureau of naast jouw televisie te zetten en dat geweldig bekende ‘beep’ geluidje te horen na het indrukken van je nieuwe DualSense controller…

Geen PS5 kunnen bemachtigen in de pre-orders? Wees gerust, veel PS5 first-party titels verschijnen voorlopig ook op de huidige PS4! Zo worden Demon’s Souls, Miles Morales en Devil May Cry 5 (SE) sowieso al launch titels! Dit samen met onder andere Sack Boy en de PS Plus Collection. De box content is vrij standaard, de dozen vrij stijlvol, de pre-order aantallen helaas vrij laag. De meningen hierover zijn dan ook vrij verdeeld.

