Breaking: Microsoft neemt Bethesda over

Eén dag voor de pre-orders van de Xbox Series X en Series S open gaan besluit Microsoft om het grootste nieuws op gebied van gaming in een lange tijd te publiceren. Microsoft neemt het bedrijf achter Fallout, The Elder Scrolls en DOOM over.

Voor 7,5 miljard dollar neemt Xbox het overkoepelende bedrijf achter DOOM, The Elder Scrolls, Fallout, Starfield en nog veel over. Bethesda en ZeniMax zijn nu officieel onderdeel van Xbox Games Studios. De overname betekent op dit moment in ieder geval dat alle games van Bethesda vanaf de eerste dag direct spelbaar zijn via Xbox Game Pass. Je speelt dus vanaf de eerste dag al The Elder Scrolls 6 en Starfield op je Xbox Series X en Series S.

Wat betekent dit voor Bethesda games op Playstation?

Op dit moment lijkt het er op dat er voor Playstation spelers nog niet veel veranderd. Deathloop en GhostWire Tokyo zijn op dit moment nog in ontwikkeling als Playstation 5 en PC exclusives. Waarschijnlijk verschijnen deze ook op Xbox consoles, al dan niet op hetzelfde moment. Waarschijnlijk verschijnen alle toekomstige games van Bethesda ook gewoon op Playstation 5. Bethesda blijft de uitgever van de games, maar onder de grote Xbox paraplu.

Het Twitter account van The Elder Scrolls Online stelt hun fans in ieder geval gerust dat de game voort blijft bestaan op alle platformen. De Xbox overname heeft dus geen invloed op de toekomstige ontwikkeling van de game.

A note from Matt Firor, Studio Director of ZeniMax Online Studios: https://t.co/fI25uklrZ5 pic.twitter.com/q3qoJwUmXu — The Elder Scrolls Online (@TESOnline) September 21, 2020

Hoe de toekomst er precies uit gaat zien is nog maar de vraag. Ben jij als Xbox fan blij met dit nieuws? Ga jij gretig gebruik maken van alle Bethesda games die direct verschijnen via Game Pass? Of maak je je als Playstation speler een beetje zorgen over de toekomst van The Elder Scrolls of Fallout op je Playstation 5?