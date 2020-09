Fall Guys komt met mid-season update

Gooi al je andere Battle Royale games aan de kant en ga los met Fall Guys: Ultimate Knockout. Dit spel lijkt makkelijk maar laat je vooral niet foppen. Voor dit spel moet je stalen zenuwen hebben en soms even tot 10 tellen, of 20, of gewoon tot 235…

Fall Guys is een uitdagende, kleurrijke game waar jij de race aan gaat met andere online spelers. Denk aan Takeshi’s Castle of Whipe out maar dan met kleurige boontjes gespeeld door mensen. Speel verschillende uitdagingen waar het kan gaan om teamsport, zoals doelpunten scoren of zoveel mogelijk eieren verzamelen of ga los op een grote hindernisbaan met verschillende obstakels. Je spel bestaat uit meerdere rondes, probeer iedere keer bij de top te komen om verder te gaan naar de andere ronde. Tot je met een klein groepje spelers overblijft en het dan echt draait om die prachtige kroon, de nummer één!

Maar nu is er dus de mid-season update van Fall Guys en bereid je maar voor… de chaos wordt nóg intenser dan dat het al was. Er zijn namelijk verschillende nieuwe obstakels toegevoegd aan bekende parcours en spelrondes. Bijvoorbeeld vallend fruit waar het eerst nooit was, of harder spinnende plateau’s. Kijk dus goed om je heen, niets is wat het lijkt. Het kan ook zijn dat wanneer je die map opnieuw speelt opeens alles weer weg is. Ook introduceren de makers een gigantische hamer, deze hamer is niet om het spel per se makkelijker te maken. Je kan, als je het heel goed incalculeert, er gebruik van maken door ver voor te komen. Of alles mislukt en je eindigt onderaan. Pas dus op voor de Big Yeetus, hij is erg opvallend, moet lukken dus.

Tot slot gaat Fall Guys samenwerken met de Epic Anti-Cheat, bekend van veel andere grote games. Er was een groter wordend probleem aan hackers in de lobby’s. Wanneer je veel Fall Guys speelt ben je er vast een aantal tegengekomen. Boontjes die hard kunnen rennen of nooit dood gaan, onwijs vervelend! Maar wees gerust, deze spelers kunnen nu gebanned worden, dan wordt het spel weer een beetje leuker. Geen stoute boontjes meer!

