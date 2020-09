Een echte blik op de PS5 Disk Edition

De Playstation 5 heeft middels een prijs, datum en is al uitverkocht voor de eerste lichting. Er duiken nu afbeeldingen op van retailers die de PS5 al in huis hebben. Zo dan ook de volgende afbeeldingen, waar je de PS5 Disk Edition kan zien, inclusief afmetingen.

De afbeeldingen zijn niet heel flateus voor het oog. Dit heeft vooral te doen met camerakwaliteit. Toch geven de afbeeldingen op een vrij duidelijke manier aan hoe de PS5 eruit zal zien, als je hem liggend gaat plaatsen. Bekijk ze hier beneden. De console zelf ziet er stijlvol uit!

Op de afbeeldingen is ook duidelijk te zien dat de controller inderdaad een stuk voller is geworden. Tja, dat doen die coronakilo’s zullen we maar zeggen. Vind wat je vind, maar de console ziet er prima uit. Mensen waren aan het speculeren welke port op de achterkant bovenin zat. Dit zal een Kensington slot zijn. Dat is een ingang die retailers gebruiken om de console op display te zetten en hem te beveiligen. Het kan uiteraard ook de camera slot zijn, maar daar lijkt de poort iets te klein voor. Ook is er een Tweet gepost waarin je kan zien dat de DualSense controller de Playstation symbolen erin heeft zitten. Wij zullen uiteraard betere foto’s maken zodra de console in onze handen ligt. Ditzelfde geld voor de Xbox Series X! Laat ons toch weten wat jij vind van de PS5 Disk Edition op de afbeeldingen.

Ik zelf zal hem staand op mijn bureau neer gaan zetten, zoals sommigen dat met hun verlichte gaming PC’s doen! Hoe ga jij hem plaatsen? Laat het ons weten in de reacties hier beneden! De Playstation 5 Disk Edition & Digital Edition verschijnen in Nederland op 19 november 2020. Momenteel zijn ze uitverkocht, maar Sony gaf in een Tweet aan meer units te sturen voor het eind van 2020!