Worlds 2020 breakdown groep A van G2 Esports

Vrijdag is dat eindelijk zover. Worlds 2020 gaat dan van start met de play-in stage waar we onze Europese team MAD Lions aan de slag gaat. Een breakdown van hun groep konden jullie hier vorige week lezen. Vanaf vandaag gaan we de drie andere groepen nader bekijken. Vandaag is groep A van G2 Esports aan de beurt. Wie zijn de tegenstanders en welke kansen zijn er voor G2 Esports om uit hun groep te komen?

Worlds 2020 loting was voor G2 Esports vrij gunstig tot nu toe. De loting vorige week heeft bepaald dat G2 Esports gekoppeld is aan het Chinese team Suning en Machi Esports uit Taiwan. Vierde team is nog onbekend aangezien die uit de play-in stage moet komen. Wat we wel al weten is dat ze geen team erbij kunnen krijgen uit een regio die al vertegenwoordigd zijn in deze groep. Hiermee ontlopen ze in ieder geval MAD Lions, LGD Gaming en PSG Talon. G2 Esports kende een minder jaar in 2020 en zag er voor lange tijd niet uit als de dominante team van vorig jaar. Waren zij zich enkel aan het sparen voor Worlds of is de competitie in Europa sterker geworden? Dat valt nog te bezien.

De twee bekende tegenstanders die ze krijgen op Worlds 2020 vallen gelukkig mee voor G2 Esports. Machi Esports werd tijdens de summer split vierde in de reguliere split. Maar wist in de play-offs helemaal naar de finale te komen. In de halve finale verloren ze nog van PSG Talon maar in de finale wonnen ze van dezelfde team met 3-0. Taiwan is een opkomende regio die altijd verrassend kan zijn maar over algemeen zijn ze niet de bedreiging om bang voor te zijn. Suning werd vierde in de reguliere summer split en in de play-offs derde. In de regional finals wist het te winnen met 3-0 van LGD Gaming waardoor zij hun ticket kregen naar Worlds. LPL is op dit moment de sterkste regio maar Suning is niet de sterkste team om te krijgen uit de LPL. Dit bied perspectief voor G2 Esports om als groepswinnaar uit groep A te komen.